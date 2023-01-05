涉便利店偷啤酒後踢死店員　巴基斯坦裔港男否認謀殺受審

巴基斯坦裔港男涉於3年前涉在元朗1間便利店偷取啤酒後逃走。六旬店員追出，疑反被該巴漢推倒在地踢頭，結果店員於2日後不治。涉案巴漢因此被控謀殺罪，他否認控罪，案件今天（5日）於高院原訟庭開審。控方在開案陳詞指，被告在最初2次錄影會面均否認襲擊死者，更否認到過該便利店，但在第3次會面時則改口承認曾偷啤酒及被死者追，但稱死者曾以粗口罵他，且先出手向他施襲，他才出於自衞推跌死者及踢他頭部2。

現年30歲的被告ISLAM Javed Iqbal，報稱無業，持有香港身份證。控罪指他於2019年12月30日，在香港謀殺當時61歲的男子鄧忠強。控方在開案陳詞表示，死者為元朗擊壤路1間便利店的助理店員，2019年12月28日晚上，被告進入該便利店取走啤酒，沒有付款便離去，死者遂與另一女店員追出，但女店員其後先返回店內，死者續追。其後2名印尼女子在安寧路見到死者反遭被告追着，並見到死者跌在地上及遭被告踢頭部，地下則有血，其後死者沒有再動。現場亦有閉路電視拍到當時情況。死者在救護車到場把他送往醫院時已昏迷，並於2日後不治，死因為頭部受傷，情況與被硬物撞擊脗合。

控方指被告於同年12月29日在屯門富泰邨一帶被警方以傷人罪拘捕，在警誡下否認與案件有關。在首2次與警方進行的錄影會面時，被告否認目擊證人見到、及閉路電視拍到襲擊死者的男子是他，又否認案發時到過該便利店，亦否認認識死者。當警方讓被告辨認施襲者離開便利店的閉路電視截圖時，他更稱該男子好像他1個朋友。不過當進行第3次會面時，被告卻稱因感後悔及內疚，改口承認當日有到便利店偷酒並被死者追趕。他稱死者一路追一路以粗口罵他，被告最初無理會，但死者續責備他並聲稱要殺死他且襲擊他，被告遂推跌死者，死者續責罵他，他遂用腳踢死者頭部2下，並見到地上有血。他強調當時是出於自衞，其後便離開現場。控方表明不同意被告當時是因自衞而襲擊死者。

案件編號：HCCC 51/2021