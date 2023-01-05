深港口岸下周日通關　每天預約出境數為5萬人

繼港府今午(5日)公布與內地通關安排後，廣東省深圳市人民政府口岸辦公室同日亦發公告宣布，深港口岸下周日(8日)起分階段有序恢復內地與香港人員正常往來，每天預約出境總數為5萬人。第一階段恢運行的內地口岸分別是深圳灣口岸、福田口岸、文錦渡口岸、蛇口口岸及機場福永碼頭，並實施出境預約。

為確保通關初期口岸運行暢順，蛇口口岸及機場福永碼頭通過售票機制管控。除上述碼頭外，陸路口岸則通過預約系統安排每天出境旅客人數，其中赴港方面，由深圳方面安排預約並進行核驗(香港居民返港毋須預約)，總數為5萬人，深圳灣口岸名額達到1萬人，而文錦渡口岸及福田口岸每日預約出境人數分別是5,000及3.5萬人。

至於通關時間方面，各口岸恢復疫前正常通關時間，深圳灣口岸旅檢運作時間為早上6時半至翌日凌晨零時零分，福田口岸開放時間為早上6時半至晚上10時半，而文錦渡口岸及蛇口口岸同樣於早上7時開放，分別至晚上10時和10時半結束；機場福永碼頭則由早上8時至晚上9時開放。

當內地與香港通關後，自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測無染疫結果入境，將檢測結果填入內地海關健康申明卡，若健康申報正常且口岸常規檢疫沒有異常，可獲放行進入社會面。相反，假如健康申報異常或出現發熱等症狀人員，內地海關會要求進行抗原檢測，染疫者若屬於無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，無染疫者會由海關依慣例按照《中華人民共和國國境衞生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。

公告最後提到，由出境方負責驗核出境旅客是否為合資格出境人士，深港雙方會在旅客出境前，稽查旅客持有在出行前48小時核酸檢測無染疫結果證明。其中內地口岸人員則會稽查赴港的非香港居民旅客，持有有效的預約證明方可繼續行程；回港的香港居民旅客不受此限。當兩地實施通關後一周之內，雙方會分析第一階段整體實施情況，並在形成一致意見基礎上，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。