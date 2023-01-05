政Whats噏：元朗鬧巿野豬疾走　何俊賢促政府做好管控工作

即使漁護署前年開始執行「殺豬令」，截至去年11月8日已「人道處理」278隻野豬，然而無改野豬不時喺社區出沒嘅情況。漁農界議員何俊賢今日(5日)喺社交平台上載一段野豬穿梭元朗鬧市嘅短片，仲話類似景象喺郊區農田幾乎每日都上演，要求政府加強管控野豬數目。

短片入面嘅野豬喺元朗大馬路四圍衝，喺行車道上「任我行」之餘仲差啲撞到人。何俊賢慨嘆話「影響民生幾可愛都無用」，指咁嘅場面喺郊區一啲都唔罕見，事關農田周不時都有野豬出沒，既影響農作物收成，間中都會出現襲擊人嘅情況，只不過好多時農民都無報警，實際情況不為大眾所得悉，何俊賢認為現時政府管控野豬側重喺市區，工作做得唔夠全面。佢舉例話政府公布嘅野豬黑點都係以港島為主，鄉郊所佔嘅比例就唔多，但其實鄉郊地區都飽受野豬問題嘅困擾，管控工作其實亦相當迫切。

但一講到管控嘅方法，社會上就有好大嘅大分歧，可謂「順得哥情，就失嫂意」，況且政府又出現「無目標」嘅問題。何俊賢覺得要做好野豬管控，社會宜有共識，因此政府要先做好意識形態嘅教育，做好宣傳以收窄分歧；同時要搵權威人士進行研究，睇吓香港嘅環境到底適合幾多隻野豬，再檢視現時香港嘅野豬數量，根據研究結果去制訂管控野豬嘅政策。佢話有個研究、同實質數據喺手，相信政府向市民做解說都會易啲。

另外，何俊賢提到政府目前有基金扶持本地農業，當中有5萬元嘅資助係供農民購買或者升級裝備，有啲農民都會用呢一筆錢嚟買防護野豬嘅設備。但係佢覺得其實有關資助對部分農民而言係唔夠嘅。而即使夠用，又擔心用太多資助嚟防範野豬，會失去基金扶持農業發展嘅原意。佢強調有基金幫農民買裝備防範野豬係好，但極其量都係治標，關鍵都係要政府做好管控野豬嘅工作。