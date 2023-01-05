5款本地新培植蘭花亮相　花農料家庭客消費1千　營業額升5%

農曆新年即將來臨，不少市民準備入手年花，增添節日氣氛。在坑口一間商場由明日(6日)起至年三十(21日)一連16日舉行室內年宵花市，其中5款蘭花為全新本地培植，包括「白雪胭紅」、「純真歲月」、「金玉滿堂」，以及日本皇室迷你蘭花「晨曦漸透」和「瑰麗旅桃」。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春今日(5日)表示，隨防疫措施放寬，預計新春假期外遊港人增加，但相信留港人士更願意購買貴價年花，預料一般家庭將花費800至1,000港元購置年花。蘭花大王楊小龍亦有參展，他稱，已加大蘭花供應量以應付市場需要，料人流可追回疫前水平，營業額較去年上升約5%，雖成本上升，但零售價與往年相約。

楊認為中港通關後，會有更多家庭願意購買年花布置家居，以迎接團聚，因此已準備約10萬棵蘭花售賣。他提到成本上升方面，台灣及日本航運價格增4至5倍，種植成本由疫情前每公斤約5至6港元，升至約20港元，再加上人力成本，惟傳統蘭花零售價仍維持約100至200港元，而較貴的日本皇室蘭花每棵約1,680至2,888港元。國際知名花藝設計師區錦華則指，去年一般家庭花費約500至800港元買花，而今年防疫措施放寬加上踏入雙春兼閏月，預料鮮花市場有望錄得大幅度的增長，而且市民今年的消費力較高，相信貴花的銷情會較佳。

有「蘭花才子」之稱的楊尹俊亦有到場，他對今年蘭花整體銷情非常樂觀，又指本地培植的日本皇室蘭花一直深受高消費力的中產市場歡迎，近年對該種蘭花的需求大增，已提前接收到多張訂單，因此擴充逾3萬呎的溫室花場。玄學天后雲文子指，年輕男女想趨旺桃花，在西南方「桃花位」放置一盤紫色蘭花，讓感情發展順利；祈求子女學業進步，在北方文昌位放置一盤「四季桔」，有助增強學習能力、聰明伶俐；一眾商家希望生意興隆的話，在東方正財位放置一盤「黃色蘭花」便可個旺財運； 而在東南方放置一盤「酒紅斑點蘭花」可帶來和諧，擊退是非小人。