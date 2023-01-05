港府擬出招壓搶藥潮　議員指買賣監管不足　惟冀立法是最後一步

近日本港出現藥物搶購潮，港府今日(5日)表示，現時有充足的含撲熱息痛藥物存貨，除了個別地區的藥房出現某品牌止痛退燒藥短缺外，其他含撲熱息痛成分的藥物供應維持穩定；當局又指，在有需要的情況下，不排除立法規管買賣指定的藥物。醫療衞生界議員林哲玄認同本港藥物買賣存在問題，同款藥物售價相差甚遠，又認為當局可循限購、定價、包裝3方面考慮對指定藥物立法，惟如非必要不應以法例限制市民，期望立法是最後一步，認為首要工作是解決市民對於公營醫療服務無信心，造成恐慌。

林哲玄表示，本港藥物買賣一直存在「好大問題」，同一款藥物在不同地方，售價可相差甚遠。他憶述，自己曾經在急需的情況下到藥房購買止瀉藥，「真係買得好肉痛，幾十蚊買左幾粒，但我明知隻藥成本係幾毫」。此外，該款藥物含有嗎啡成分，理應需要藥劑師方可處方，「好明顯就係有法例但監管不足」。他指，若當局立法規管藥物，相信會以《預防及控制疾病條例》(第599章)對指定藥物進行監管，認為可考慮限制市場對特定藥物的銷售模式，包括限制購買數量，避免出現囤積情況；藥物必需以原本包裝放售，不能是散裝，避免出現水貨；及先與藥廠就相關藥物訂立一個相宜範圍內的定價，避免出現炒價或不合理的價格。

林提到，早前疫情升溫下，新冠患者輪候醫管局遙距診症需等約5、6天，市民即使獲派口服藥亦已過最佳服用時間，加上當局多番呼籲輕症患者可向私家醫療機構求醫，惟基層市民因經濟考量，便會寧願購買成藥「快靚正」，故建議當局盡快解決市民恐慌問題，例如可邀請更多家庭醫生參與遙距診症。