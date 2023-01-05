餐廳外賣盒每個兩元　網民無奈硬食呻「撳住嚟搶」

膠袋徵費近日調升5毫至最少1元，有連鎖食肆貼出通告列明膠袋及外賣盒的收費，一個外賣盒至少加2元，較一般食肆收費高。網民梁先生於社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載一張「翠河餐廳」的告示，列明客人買外賣時，若購買一份套餐，使用外賣盒、湯碗及外賣杯時，每份收費2元，外賣飲品則收1元。至於堂食顧客若打算打包，每個外賣盒、湯碗亦收費2元，膠袋則每個1元。梁認為外賣加1元尚可接受，但2元「實在太貴」，又說告示貼在不顯眼位置，無奈硬食。

有網民留言指收費「撳住嚟搶」，直言外賣不用員工洗碗，又不佔用餐廳空間，理應不用額外付錢，甚至稱外賣價應較堂食便宜；亦有人笑問，若自備餐盒，能否扣回兩元。但亦有網民認為，外賣盒為額外成本，收費合理，亦有人建議他自帶食物盒。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府的膠袋徵費屬最低收費，食肆會按膠袋、外賣盒質量、成本定價，「收得貴」是無可口非，更稱部分5星級每個盒索價達10元。他又指，提供堂食的食肆於食客「打包」或「叫外賣」時會提醒食客額外收費，明買明賣，不會出現爭拗。

綠色和平項目主任譚穎琳則認為，膠袋、膠盒等定價純屬商業決定，但指商戶宜提供自備餐具、租借餐具等的選項，才能推動食客環保外賣。綠惜地球高級項目主任張雅婷指出，不少食肆於疫情下不接受自備餐盒，卻額外收外賣費用，難免令人有「硬食」、懷疑商戶借賣袋賺錢之嫌，建議列明歡迎自備餐具，並提供優惠，令人更易接受。