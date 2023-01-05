港人憂通關名額過多　旅客急升致感染風險增

本港與內地通關在即，港府今日(5日)亦公布有關安排，不過有港人並未看好相關措施，更憂慮內地旅客訪港會令疫情復燃。《東網》記者今日在街上訪問多名市民，有受訪者表示現階段未準備好返內地，認為本港政府在疫情下，亦難以確保人手負擔各類服務。

市民潘小姐直言，現在新冠疫情出現不同種類變種病毒的迹象，自己都難以完全記得病毒名稱，萬一通關後可能突然間人員流動大大增加，擔心感染風險增加，又認為現時通關名額過多。同樣受訪的雷先生擔憂，可能在通關後，不久的將來本港各類服務已經難以負荷，表示現在自己不會返內地，擔心感染風險。

另一名受訪市民梁先生表示，因為自己家人都在香港，暫時不考慮返內地，亦會視乎將來實際情況再作考慮，現時會留在香港慶祝節日。他又認為，過關要揀選指定關口過境會較為麻煩。梁先生續指，通關名額愈多愈好。3名受訪市民皆同意，持48小時內無染疫的核酸檢測證明會較安全，減少感染風險。