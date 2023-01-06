東方日報A1：全城期盼　1.8首階段通關　北上名額6萬

苦等3年，中港通關終有期！特首李家超昨日下午宣布，中央已通過中港通關安排並將於本月8日恢復兩地正常通關，單向名額約6萬個，即每日最多有6萬港人從海、陸、空7個口岸過關進入內地，包括5萬人可經陸路口岸，過關前要網上預約，並必須持有48小時核酸檢測證明，另約一萬人經海、空及大橋到內地，入境內地後毋須檢疫。不過，港人由內地返港則不限人數，亦毋須預約。至於高鐵，政府則預計不遲於本月15日恢復運作。當局認為，通關所帶來的疫情風險可控，如果首階段運作安全、有序及順暢，可加快步伐落實下一階段通關。

李家超表示，屆時將有7個口岸開放。其中3個陸路口岸，即落馬洲支綫、深圳灣及文錦渡口岸，北上及南下總人數上限各為5萬人，依次分別有3.5萬個、一萬個及5,000個名額，3個陸路口岸均需預約通關名額。至於另外約一萬個名額於機場、港澳客運碼頭、中國客運碼頭、港珠澳大橋等4個口岸，按口岸本身運力故毋須配額。不過，內地居民返回內地、港人和非內地居民的訪港旅客從內地返港均毋須預約，亦不佔通關名額。

而口岸開放時間不一，其中陸路方面，落馬洲支綫口岸為上午6時半至晚上10時半；深圳灣口岸為上午6時半至午夜12時；文錦渡口岸則為上午7時至晚上10時。另外4個口岸，即機場、港澳客運碼頭、中國客運碼頭，港珠澳大橋均24小時開通，港府指只要有車票、船票、機票就可過關，但預料運力每日約一萬人次，而小客車來往港珠澳大橋則設有單向配額，每日最多1,000人。

至於港人到內地前須先經網站預約指定口岸及時段，並出示48小時內核酸檢測無染疫的結果，以及成功預約登記證明等，紙本或截圖都可接受。為方便兩地往返，全港設85個檢測中心或檢測站，提供自費核酸檢測服務，收費上限為150元，市民在24小時內可以得到檢測結果。

對於有人擔心通關名額出現炒賣，李家超指所有名額均使用實名制，故相信無炒賣的可能性。在確保秩序及疫情風險管控兩大原則下，希望通關人數盡量多，又認為要求通關人士須出示48小時核酸檢測證明，而香港接種疫苗方面已建立抗疫屏障，以及防疫藥物充足的情況下，內地人士來港的風險可控。

不過，李家超未有明確交代何時會有下一階段通關，僅稱會密切監察情況，運作順暢會盡快進入下階段。政務司司長陳國基則提到，當局會與內地相關部門緊密聯繫，檢視第一階段安排，再安排下一階段措施，預料日後會增加開通的口岸，如高鐵西九龍站、皇崗口岸、蓮塘/香園圍等其他口岸，亦會適當增加陸路口岸名額。

被問到兩地通關會否影響海外對本港人士的入境措施，李家超指政府有信心所發放的訊息能說明本地疫情已受控，今次安排亦是多國總領事和商會多方面希望見到，會繼續盡力讓國際掌握本港情況。

此外，往返澳門方面亦有進展。澳門政府昨日宣布，中港通關當日，由內地、香港、台灣的入境者，毋須出示任何病毒檢測證明；外國入境者則須持48小時內檢測證明；如到澳門後7日內前往內地，亦須出示48小時內核酸檢測證明。當日起亦會恢復澳門國際機場的轉機業務、取消對持外國護照入境人士的特別限制、取消所有口岸的強制入境健康申報及入境後的健康管理措施。

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