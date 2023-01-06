深層腦部電刺激手術　治療柏金遜症新方法

柏金遜症的患者，其日常生活會大受影響。據世界性統計，每800人便有1人患上柏金遜症，多數在60歲以後發病，有1成病人在40歲前發病。有醫生指出，柏金遜症初期患者會出現手腳僵硬、手腳不受控的震顫、動作遲緩和臉部缺乏表情等症狀，去到中後期更會容易出現失去平衡力跌倒，以至說話不清、吞嚥困難、失去自我照顧及行動能力、認知功能障礙或精神錯亂症狀。多數患者會以藥物治療紓緩症狀，但亦有部分患者未能透過藥物獲得理想治療效果，這時深層腦部電刺激手術，便成為另一個可供選擇的方案。

神經外科專科醫生潘德立表示，深層腦部電刺激手術的原理是將電極植入預定的腦部位置，之後把電極接上電線，再連接置於鎖骨下的刺激器，發出電脈衝，減少藥物治療無效的震顫，從而減少服藥劑量。然而，並非所有柏金遜症患者都適合這種手術，只有年齡少於75歲、發病超過5年、對一線治療藥物「左旋多巴」治療有一定反應，並通過專家團隊評估的人士，才可接受此手術。為了讓醫生了解病人病發時的徵狀，幫助之後精準調控腦電刺激量及用藥量，醫學界近年研發新一代感應設備，以實時監測腦電波數據。腦神經科專科醫生陳曉暉指出，醫生會在病人覆診時，根據其電子日誌記錄的症狀和腦電波數據，調較系統程式，包括腦電刺激量和用藥量，從而改善病人徵狀，例如突然出現的運動障礙、震顫等。病人方面，他們會獲發連接系統的手機，以便記錄電子日誌，例如記下在甚麼時段跌倒，以供醫生參考。陳指，本港已進行約500宗深層腦部電刺激手術，而新一代實時監測腦電波設備自今年引入以來，共有逾20人受惠。

現年70歲的陳先生，患上柏金遜症已近20年，主要涉右身肢體僵硬，用藥時有不自主動作出現，去年8月接受了深層腦部電刺激手術，並配以新一代實時監測腦電波設備。手術後，陳先生身心健康皆大為好轉，包括行動能力、自理能力、睡眠質素的改善，也更積極參加社交聯誼活動，心情亦比以往好了許多。