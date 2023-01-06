通關初期出入境名額每日限6萬　議員冀農曆新年前後增至10萬

港府昨日(5日)公布中港通關首階段於下周日(8日)起實施，單向名額6萬個，即每日最多6萬港人經海陸空口岸北上，當中陸路口岸佔5萬個名額，而空、海及港珠澳大橋口岸即佔1萬個，需經網上預約，兩地人士過關都必需持有48小時核酸無染疫證明。立法會議員陳恒鑌今日(6日)在電台節目表示，以目前配額估計，由現在至農曆新年，將有逾70萬人可以北上內地，由於目前內地仍有疫情，相信港人不會一窩蜂返內地，相信各口岸可應付過關人流。

陳認為，如果通關初期運作暢順，當局應再增加通關名額，以便市民回鄉過年。他同時關注較多內地人來港，政府需要在交通上配合。立法會議員兼行政會議成員林健鋒則稱，政府在通關首階段限6萬名額出入境屬合適，但希望在農曆新年前後，可將名額增至10萬，並簡化過關和查核核酸檢測結果的流程，他認為，中港通關會為各行各業都帶來提振作用，推動香港經濟復常，因為不少內地人都想到港營商和旅遊，亦有不少外資企業想以香港為跳板，到內地發展，通關有助吸引企業、資金和人才在香港落戶。