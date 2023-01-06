涉行賄取得工程合約　建築公司東主等49人被捕　涉款5億元

廉政公署偵破歷來最大宗涉及樓宇維修工程貪污的案件。執行處助理處長莊家樂今日(6日)交代案情指，廉署1月4日進行「火網」行動，派出300名人員，瓦解一個以行賄取得工程合約的集團，每宗案涉數百萬至數億港元不等，總涉款5億港元，拘捕49人(25至73歲)，包括集團主腦及骨幹成員。

行動中檢獲證物有多部手機、電腦、招標文件，部分文件畫有記號，與賄款「包埋一齊」，相信是作通水之用，讓人揀選承辦商時有所優待。有關案件，廉署成立特別調查小組專責處理，調查仍在進行中。

執行處首席調查主任余顯麗表示，被捕的主腦為建築公司東主，幕後操控多間建築公司及物業管理公司，骨幹成員包括工程顧問、工程承辦商，以及中間人(即行內俗稱的維修老鼠)，部分人有黑幫背景，其餘被捕人士有法團、業委會成員、物管公司職員、其他工程顧問公司等。集團極具組織及規模，涉獵不同樓宇，包括大型私人屋苑、居屋、單幢式舊樓、商廈、工廈，遍布港九新界。涉貪項目包括過億元大廈大維修、數千萬元的大廈維修及數百萬元的升降機工程等，可謂「大小通吃」，部分工程獲政府資助。廉署執法及時堵截，例如大廈維修工程涉10個，當中8個未展開工程，換言之，該些業主未有工程損失。

廉署又發現，集團行賄樓宇維修不同持份者，如大廈法團、業委會成員、物管公司職員等，以及操縱維修或工程合約招標過程，行動中搜獲大量證物，包括相信為賄款的過百萬港元現金、過百部手機、電腦、各類型文件。部分文件畫有記號，與賄款「包埋一齊」，相信是作通水之用，讓人揀選承辦商時有所優待。