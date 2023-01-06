稱遭僱主丈夫陰莖壓臀等性騷擾　菲傭入稟索償28.4萬元

1名菲律賓女傭前年在港為家住跑馬地的僱主工作期間，稱遭僱主丈夫性騷擾，包括被擁抱摸臉、拍肚吻髮，對方又曾把勃起的陰莖壓在其臀部等，女傭更被要求收錢在男戶主面前「做運動」。女傭感到害怕及羞辱，故提前離職，日前透過律師就事件入稟區域法院，指控男戶主行為違反《性別歧視條例》，要求男戶主就其情感傷害及收入損失等賠償28萬港元，及作出書面道歉。

申案人於申索通知書中指，她於2021年1月與答辯人蕭澤偉的妻子簽訂僱傭合約，並於同年3月抵港，在答辯人於跑馬地的住所工作及居住。同年4月21及22日，住所只有申索人及答辯人，期間答辯人按摩申索人肩膀及手臂，從後面抱起她且拍她肚子，又嗅她頭髮、脖子及摸臉等。答辯人更提出以金錢換取申索人替他按摩，及在他面前「做運動」。申索人對答辯人多次的性騷擾行為感到被羞辱及冒犯，並說「No, Sir（不要，先生）」、「I'm scared（我很害怕）」等以拒絕及要求答辯人停止。申索人翌日便提前終止合約，離開單位。

申索人稱她被性騷擾後，感到焦慮、害怕及壓力，令她失眠及發惡夢，回國後更要接受心理輔導。申索人亦因而失去工作，並要要在港自費食宿一段時間。申索人故要求法庭頒令答辯人須就其情感損害、收入損失及食宿支出賠償28.4萬港元，並令答辯人作出懲罰性賠償等。

資料顯示，有1名與答辯人同名之人士，曾被控於本案相同之日子，在跑馬地住所2次非禮名菲律賓籍女子。不過因為該案的事主在案發後離開香港，結果案件在前年9月撤銷起訴。

案件編號：DCEO 1/2023