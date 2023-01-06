城巴擬加密各口岸班次 　來往深圳灣及屯門市中心每15分鐘一班

政府早前宣布實施首階段通關，為配合有關安排，城巴今日(6日)分享有關口岸路線服務狀況及加強服務安排。城巴營運及工程主管(九龍及新界)龔樹人表示，疫情下影響口岸巴士路線的客量，以客量最高的B3X號線為例，客量由高峰期的每日1萬多人，大幅縮減至每日400至600日，最低更跌至僅得約100人，政府宣布將逐步有序恢復通關，城巴將加強各個口岸路線的服務。

來往深圳灣及屯門市中心的B3X號線，1月8日起將會調整至每15分鐘一班，較現時的班次增加一倍；來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線該日亦會加強至全日服務，並提供往迪士尼樂園的路線。根據首階段配額，龔預計，B3X每日的客流量為約3,000人，約疫情前的2成，評估B3X的基本服務可以配合基本人流，同時亦有後備車輛，數分鐘內便可以前來接載乘客。

龔又指，城巴會按通關配額適時調節服務，觀察客流量及掌握資訊，並陸續增加班次。龔亦表示期待香園圍口岸投入服務，以開辦新界東口岸路線，往返粉嶺、上水、大埔及沙田等地。