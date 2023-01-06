子宮頸癌屬本港第7常見女性癌症　衞生署呼籲市民響應世界關注月　

在2020年，香港新增超過550宗子宮頸癌個案，並有159名女性因而去世，屬本港第7常見的女性癌症。衞生署今日(6日)呼籲市民響應世界子宮頸癌關注月，世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構將每年一月定為子宮頸癌關注月，目標是透過國際間合作，在本世紀末前消除這可預防的疾病。

衞生署提醒，持續感染高風險類型的人類乳頭瘤病毒(HPV)有機會導致子宮頸癌，感染人類乳頭瘤病毒或子宮頸癌的風險因素包括過早開始有性行為、有多個性伴侶、吸煙及免疫力弱，因此市民應進行安全性行為，包括使用避孕套及避免有多個性伴侶等，以及避免吸煙。

衞生署指，接種人類乳頭瘤病毒疫苗(子宮頸癌疫苗)和子宮頸癌篩查，均能有效預防子宮頸癌，呼籲盡快接種。而截至去年7月，20/21學年小五及小六女生的接種第一劑和第二劑的疫苗覆蓋率分別為88%和86%。另外，年齡介乎25至64歲、且曾有性經驗的婦女亦應定期進行子宮頸癌篩查，現時母嬰健康院有提供資助篩查，收費每次100港元，領取綜援或持有醫療費用減免證明書的人士，可獲豁免收費。