東鐵綫往落馬洲4至8分鐘一班車　口岸商戶執貨趕下周日開檔

中港通關有期，下周日(8日)起本港恢復往來內地，每日最多可有6萬港人名額經海陸空各口岸北上，其中落馬洲支線口岸共有3.5萬個名額。港鐵公司過境鐵路總管張志強表示，落馬洲支線口岸已準備就緒，通關後東鐵綫服務時間將會加強至4至8分鐘一班列車，並視乎通關後實際需求再作調整。至於高鐵方面，張僅稱會下周作詳細公布。

東網記者今日到落馬洲支線口岸視察，1樓出境大堂的一半商戶仍未準備好，貨架上空蕩蕩不見貨品，鐵閘緊閉；另有部分商店正派員重新裝貨上架，為通關作準備。而在口岸3樓的入境大堂，則大部分店舖均未有開門，有店舖更擺滿「陳年」貨品，據知店舖老闆為內地人，已有3年無回港，店內貨品疑似3年沒有清空，塵埃滿佈。

張志強表示，通關後東鐵綫將加強服務，由每日行駛列車亦由90班加至130班車；而原先10至14分鐘一班列車亦會加強至4至8分鐘一班。張又強調，相信根據入境旅客的預約安排，東鐵綫運作加密班次已足夠應付人次，通關後會再視乎實際過境時段的人冷和客量，適時作出調整。除車站人手外，港鐵亦額外增加100名人員協助口岸運作。

高鐵方面，張則指待政府公布後，下周會有詳細資料公布。雖然目前羅湖口岸仍未開關，但若政府有所安排將積極配合，確保運作暢通，但暫時「開關注意力先放在落馬洲」，日後再視乎情況作調整。港鐵公司營運主管—東鐵綫及城際客運服務吳雪花表示，目前已聯絡各商業夥伴，相信在落馬洲口岸開通後會有便利店、找換店及餅店等提供服務。而城際直通車方面，則因應2020年1月已暫停服務，未來有消息會再適時通知。