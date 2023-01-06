童樂居前員工拉扯腳踢1歲院童　虐兒罪成囚9個月

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒案，至今共34名女職員被起訴。其中1名幼兒工作員被指腳踢及從後拉扯男童，把男童「撳低」令他跌落軟墊，再猛力用膠波掟向牆，結果膠波反彈擊中他身體，因而被控1項虐兒罪。她不認罪受審，辯稱僅是與男童玩。案件今天（6日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官莫子聰認為被告把男童當玩具，被告的可恥劣行在閉路電視下已無所遁形，其解釋屬自欺欺人、砌詞狡辯，旨在極力美化惡行，裁定她罪名成立，判她入獄9個月。

現年25歲歲被告劉露琪，被控於2021年12月9日故意襲擊1歲男童AJ，事後她已被童樂居辭退。被告在審訊時解釋是和AJ玩耍，才用腳「推」、「撥」或「撞」他，否認出腳踢他肚臉。按AJ的頭讓他坐下，是為免他傷害自己或他人；從後拉扯他，則是想拉他到身旁。審訊中，控方首度傳召童樂居前院長崔惠英在相關案件作供，她指同事愛錫小朋友，檢討報告對童樂居的批評抹殺了所有人的努力。

裁判官裁決時指，前院長證供清晰，信納她是誠實可靠證人。被告聲稱童樂居的文化是冷漠及粗魯對待小朋友，但案中沒有足夠證據支持她的說法，即使童樂居真的有這種文化，她亦沒有理由容許自己受這種風氣影響。任何照顧者都應知悉不可對嬰幼兒使用暴力，對於被告解釋說照顧經驗不足，裁判官形容是一派胡言。法庭不接納被告的辯解，認為被告一連串的動作力度不輕，男童亦明顯抗拒，除到擲膠波一事可算是玩耍之外，其餘事件均屬於故意襲擊，裁定她罪名成立。辯方求情指，被告並非立心傷害事主，形容她本性不是大奸大惡，她現在已經深感後悔，承諾不會再犯，她之後亦很可能被釘牌，希望法庭從輕法落。

案件編號：KCCC 1887/2022