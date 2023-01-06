港珠澳大橋及香園圍管制站店舖招標　租期3至5年

兩地快將通關，邊境人流或大量增加。政府產業署邀請報價承投港珠澳大橋香港口岸、香園圍邊境管制站店舖租用權。政府產業署指，有關租約的租期為3年，並可按條文規定續租兩年。

港珠澳大橋方面，該署現就兩份位於香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓的地下第310號舖位，以及位於1樓第503號舖位的租約分別邀請提交報價書；該兩個處所只適用於經營一般零售業務及／或服務用途。在香園圍方面，該署亦就兩份位於香港新界香園圍邊境管制站旅檢大樓（公共運輸交匯處）的地下第1號舖位，以及地下第2號舖位的租約分別邀請提交報價書；該兩個處所分別為只適用於經營一般零售業務及／或提供服務或便利店和一般零售業務及／或提供服務用途。

署方稱，報價公告於今天(6日)上載政府產業署網站。報價文件可於星期一至五上午9時至下午6時（公眾假期除外）在九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座9樓政府產業署索取，亦可從政府產業署網站下載。該署提醒，競投人士如欲參加報價簡介會須於下周五(13日)或之前致電與政府產業署預約。競投人必須於本月20日中午12時前把報價書放入九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座地下大堂的政府產業署報價書收集箱內。逾期遞交的報價書概不受理。