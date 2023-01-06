創科藍圖惹業界憂慮　孫東：引入龍頭企業有利整體發展

有組織今日(6日)舉辦宣講及交流會，就政府上月底發布的「香港創新科技發展藍圖」，解答科創業界提問，期間有人指藍圖稱會引進龍頭企業，質疑此舉不利本地中小企業，創新科技及工業局局長孫東回應稱，龍頭企業可帶動香港科研產業，反而有利整體發展，又指政府十分重視青年科學家和人才，亦提供不少優惠吸引他們留港發展。

會上有不少創科業界向孫東提問，其中有人指藍圖著重引入龍頭企業，或會進一步窒礙本地中小企業發展。孫東則認為，龍頭企業能夠帶動整體生態圈和產業鏈，相信不會阻礙中小企業發展。被問到政府對氫能車的態度，孫東指政府一直對新能源汽車持開放態度，而目前亦有不少公司提供氫能源汽車方案。針對新興數字經濟產業的法律問題，香港電腦學會會長鄭松岩指企業自身也要做好相關範疇，稱在法律條款未做好之前，業界通常採用調解方式。

孫東發言時表示，在元旦期間有國家機構與他通電話，表示內地可以將航天科技產品運往香港作恒常展覽；又盼通關後，將有宇航員來港。

另外，藍圖提出，製造業的本地生產總值佔比，由目前1%，到2025年增至1.5%、2030年增至5%，議員邱達根表示政府在計算本地生產總值佔比時可考慮放寬地域限制，如計算港人在廣東省、甚至東南亞地區所營運和佔股的公司，認為政府「唔需要框死自己」，相信這些部分獲計算以後製造業的本地生產總值佔比可達20%。