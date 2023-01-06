調查指69%跨境家庭遇辦證問題　另有家長憂子女學習進度落後

中港兩地通關在即，港府也於昨日公布首階段通關詳細安排，並指農曆新年後將恢復跨境學童來港上課安排，毋須網上預約。有調查發現，69%的跨境家庭遇到需更換或補領證件的情況，建議當局為跨境家庭提供更換或補領證件的特別安排，加快進度。香港國際社會服務社指，3年的網課生活對跨境學童及家庭影響深遠，71%家長擔憂子女學習進度落後，更有54%家長擔憂子女社交能力不足。

機構在上月29日至本月3日向跨境學童及家庭進行了問卷調查，了解跨境家庭對通關的安排及意見等，共收集1,013份問卷。機構指，入境兩地仍需48小時內的無染疫核酸檢測，安排令跨境學童很難在通關後順利回校上課。調查亦顯示，近6成受訪家長希望掌握更多香港政策資訊，73%擔心子女回學校上學的安排，希望兩地政府盡快落實便利中港人口頻繁流動的政策，讓他們盡早計劃子女重返校園的安排。

在交通配套方面，疫情下不少巴士及保母車停止服務，有家長反映不知道哪些跨境巴士仍在營運、各口岸到各區的交通路線、保母車申請流程等，對子女上學的交通安排感困擾。由於疫情3年間香港變化甚大，跨境家庭在現階段計劃到港上學的資訊十分有限，機構建議有關當局能協助校巴公司重新向跨境學童提供服務，並落實口岸交通安排，適時發布相關指引。