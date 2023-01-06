政Whats噏：18個事務委員會成員名單出爐　議員「得償所願」？

今個會期18個事務委員員成員名單出爐，其中有3個議員都「去到盡」出任6個事務委員會嘅委員，並列榜首！但有一議員則僅加入1個委員會。另亦有9名議員同時出任5個委員會，至於剛加入議會嘅新議員當中，加入最多委員會嘅係何敬康，都有5個咁多。

經過修訂嘅《議事規則》不但限制委員會人數，每位議員亦最多只可以同時出任6個事務委員會。而立法會秘書處今日公布，今個會期事務委員會席位分配結果，議員陸頌雄、謝偉銓、鄧家彪三個人都出任6個事務委員會委員，其中陸頌雄加入交通、經濟發展、民政及體育、人力、資訊科技同福利事務委員會；謝偉銓就加入發展、交通、房屋、食安、環境、公務員及資助機構員工事務委員會。值得注意嘅係，原來佢哋兩個上年都係入咗6個委員會，而且加入嘅委員會仲要係一模一樣添！

至於鄧家彪就揀咗保安、發展、交通、食安、財經同福利事務委員會，對比舊年，今年就出任埋發展事務委員會嘅成員。至於同時出任5個委員會嘅議員亦有9人，包括議員葉劉淑儀、梁美芬及梁毓偉等。

不過，有最多就緊係有最少，議員林順潮就淨係出任1個、即衞生事務委員會委員。而議會4個「新丁」又如何？何敬康、尚海龍、陳永光同黃錦輝分別入咗5個、3個、3個同2個事務委員會，而當中何敬康、尚海龍及黃錦輝3人原本就希望可以入到工商事務委員會，最終結果同佢哋原本嘅諗法一模一樣，睇來全部都「得償所願」喎！

而18個事務委員會將於本月17日舉行首次會議，選舉各事務委員會主席及副主席。各事務委員會委員可作出提名，填妥表格並於本月13日下午5時前以電郵交回秘書處。不過早前就有指為防甩漏，18個事務委會正副主席料維持不變，相信到時要選舉嘅機會都不大喇。