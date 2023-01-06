政府收費隧道今年推「易通行」　車主車輛貼最快下周到手

為配合推動「智慧出行」，今年起所有政府收費隧道將陸續實施不停車繳費服務(「易通行」)，全面取代人手及自動收費亭。運輸署今日(6日)表示，青沙管制區將於下月率先實施「易通行」，落實日期容後公布。屆時駕駛人士可把車輛貼貼在車輛擋風玻璃上，由系統自動識別車輛登記號碼，在已預設的繳費戶口扣除隧道費，毋須再在收費亭停車及排隊繳費，節省行車時間。署方預計車主最快於下周內收到車輛貼。

運輸署表示，「易通行」將於今年3月內，在城門隧道及獅子山隧道推行；其他政府收費隧道亦會於今年內實行，新措施共涉及約9.4億開支。署方會為每部已領牌照的車輛，提供首張免費車輛貼。現時已有約26萬車主預先完成登記申請車輛貼，署方會陸續安排分批寄出，又料由完成登記至收到車輛貼，大約需時5個工作天。而供車主作出申請的「易通行」網頁及流動應用程式，將於今午5時正式開放申請。對於當局推遲約1周派發車輛貼，署方解釋，疫情下生產和物流供應鏈受影響，車輛貼的晶片逾期抵港，現時相關供應已穩定。

運輸署助理署長阮康誠表示，新安排下駕駛者不用停車或排隊付隧道費，過隧道亦毋須轉線，增加道路安全。系統亦支援多種付款方式，車主不需每月繳交行政費。而將停用的收費亭，則可用作改善道路設施和隧道運作，提升營運效率。他續指，實行「易通行」的隧道不設人手收費和「駕易通」收費服務。不過，假如駕駛者未申請「易通行」，會有14日補交隧道費的寬限期，逾期繳交會被罰附加費，再拖延或被檢控，最高罰款5,000港元。