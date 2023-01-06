港澳碼頭多人買飛「過大海」　有人打算半日帶3萬過賭癮

中港澳將於後日（8日）恢復免檢疫通關，當日港人入澳門更豁免提供新冠病毒檢測證明的要求。澳門政府昨日（5日）宣布營運港澳航線兩間船公司自1月8日復航，初期每日提供約16個來回班次，換言之，港人屆時除了經港珠澳大橋，亦可搭船「過大海」。眾多市民今日（6日）到上環港澳碼頭買船票，早上更一度大排長龍，於下午亦陸續有人到售票處查詢，而後日來往澳門的船仍可空位可購票。有人打算帶3萬港元到澳門娛樂場所玩，希望賺幾千元。

東網記者下午約3時，於港澳碼頭兩間船公司的售賣處視察，分別有約10人到場了解船票的銷售情況，部分人即場「扑槌」入手復航首日的船票過大海，噴射飛航平日日航會各有8班船往返上環至澳門氹仔，首班船於早上7時半由上環出發，最後一班則於下午3時半，而打算即日來回的人，若打算搭船回港，該公司最遲的一班船於下午5時回程。至於金光飛航，則每日有3班船往返兩地，其回港的尾班日航船則於5時半出發，但最早去澳門的船於9時半起程。有船公司早前說會循序漸進重開澳門外港碼頭航線和夜航航班。

潘先生即場購入下周二（10日）的來回船票，他說已經接近三年未有到澳門娛樂場所，打算帶3萬港元獨去一轉「過過賭癮」，半日便回來，料最多賺幾千元，但坦言過往輸多贏少，志在娛樂。李女士則說已購買下周六（14日）到澳門船票，打算獨自經珠海，乘搭直通車返回內地探望患病住院的母親，成功購票後她頓時放下心頭大石，大言「好開心啊」！另在港居住的澳門人說，昨天收到消息可買船票後，今日特意到來買，預計會在澳門逗留約2周，打算到政府部門更新證件資料，或會再到內地旅遊。至於會否擔心於當地中招，他稱在港已打了5劑新冠疫苗，又曾感染新冠病毒，不擔心返澳門後會中招。