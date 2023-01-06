政Whats噏：忙得不可開交　陳月明撤回議員議案

要喺立法會大會上討論議員議案要經過抽籤，加上今屆立法會議席有所增加，可以喺大會提出自己關注嘅議題變得難上加難。雖則話一旦中籤就真係要把機會，但亦有人抽中咗都話唔要喎，究竟係邊位議員咁不在乎呢？

立法會今日(6日)舉行內務委員會會議，討論就邊幾條法案成立委員會、同埋本月11及18日兩次大會嘅事項。至於後者，有議員抽中咗可以討論議員議案但都要撤回，而呢位議員就係陳月明。而陳月明原本有意提出「平衡產業布局，打造北部都會區宜居宜業宜遊城市空間」嘅議員議案，話自己睇住北部發展好有感情，但鑑於有關計劃「重西輕東」，較少涉及最多出入境口岸嘅東部，所以打算就北部都會區畀啲意見。而佢之所以中咗籤都要撤回議案，原因係有好多會議要開，擔心難以妥善分配時間；反正有關議題唔算迫切，等下次再抽籤亦不妨。

內會除討論未來兩次大會嘅議程，與會議員亦都就3項根據《議事規則》第54(4)條交付內務委員會處理嘅法案，冀成立法案委員會討論，而呢3項法案分別係《2022年税務(修訂)(家族投資控權工具的税務寬減)條例草案》，目的係修訂稅務條例，令部分符合家族投資控權工具、相關實體可以豁免利得稅；《2022年道路交通(修訂)(自動駕駛車輛)條例草案》，目的係就自動駕駛車測試、使用設立規管框架；《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例草案》 ，目的係修訂6項城市規劃、土地收回條例，精簡土地程序。