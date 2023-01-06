青年認非禮胞妹稱妹做主動　被指悔意表面判囚24個月

24歲青年於2016年在睡房內摸當時10歲妹妹的私處，5年後又再先後在家中非禮妹妹的胸部及私處，妹妹最終向母親投訴，事件曝光。涉案青年被捕後，一度聲稱是妹妹主動捉住他的手去摸她胸部。他在去年11月在區域法院承認3項猥褻侵犯罪，案件今天（6日）判刑。法官斥責被告不但無盡兄長責任保護妹妹，反濫用妹妹的信任，乘機侵犯及重複犯案，行為有異於倫常且可恥，事件對其現年只有15歲的妹妹而言乃痛苦經歷。法官最終決定判被告監禁24個月。

男被告代號「PTF」，報稱在餐廳水吧工作。辯方早前求情指，被告出於對X的溺愛和自己的懦弱而犯案。辯方後又呈上被告與妹妹的訊息紀錄，顯示兩人有不恰當及頗複雜的關係，被告就此雖想過尋求外界協助，但因自己的懦弱及能力不足而未有行動。被告及後發現X於色情網站上的作為，就此與X爭執，X並因而揭發事件。辯方指被告不是利用X無知犯案，亦不涉威脅，亦非為得到滿足。法官對有關說法感到不安，指被告較X年長8歲，亦是成年人，即使X有不成熟或不當要求，也應斷然拒絕，再加以教導及糾正，若他不是從中得到滿足，不會如此對待其妹。法官並引述X的創傷報告，X事後對被告由憤怒轉為厭惡，每當有男孩接近她，她便感到厭惡，事件令她由雙性戀變成同性戀，對家庭造成的影響亦加劇其情緒困擾，報告建議X接受長期的精神治療或心理輔導。

法官判刑時亦有引述被告的相關報告，留意到被告稱每次性接觸皆由X主動要求，此與被告承認的案情不符；而被告又稱曾拒絕X的要求，只在X威脅報警下就範及出於對X的關愛而滿足X要求，解釋指不想令X情緒惡化，但又承認該些接觸會激起其性慾等，報告指被告傾向怪責妹妹，其悔意流於表面，重犯機會屬中度偏低。

案件編號：DCCC 31/2022