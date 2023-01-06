涉索賄收賄披露4700客戶資料　再有2名PCCW前職員認罪候判

3名PCCW電訊公司前職員涉嫌索取及接受賄款，以披露從該公司電腦系統所獲得4,700名公司客戶的個人資訊及資料予他人，因而被廉政公署起訴。繼1名被告早前認罪後，其餘2人亦於今（6日）於西九龍法院承認共4項索賄及串謀受賄罪。法庭押後至1月19日判刑，以待索取背景及社服令報告。

今日認罪的被告是36歲劉成殷及38歲簡紹基。劉為PCCW Services Limited收費電視部小組前組長及前初級市場推廣主任，而簡則為PCCW直銷部前銷售主任。28歲賴思廷早前已認罪，判囚3個月。案情指，本案於2017年6月至2018年10月期間發生，案發時PCCW設有2個電腦系統，以保存客戶個人資訊及資料，包括香港身份證號碼及地址等。只有PCCW指定職員可使用有關電腦系統。劉成殷及簡紹基的電腦均裝有該2個電腦系統。

案情續指，劉成殷涉嫌非法向一名人士索取數筆款額不詳的貸款，並與另一名人士串謀，從對方接受2筆賄款，以在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料，並向該2名人士披露從電腦系統獲得的客戶資料。調查顯示，該2筆賄賂共13,000港元。其餘貪污控罪指，劉涉嫌與賴思廷或簡紹基一同串謀，使賴及簡非法從劉成殷分別接受4,000港元及2,000港元，作為2人在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料，並向劉披露從電腦系統獲得的客戶資料的誘因或報酬。

案件編號：WKCC 3169/2022