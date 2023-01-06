男子涉串謀騙葛師科逾5.7億港元　與2涉洗錢被告一同提堂

知名中國官窰瓷器收藏家葛師科疑於2016年墮入倫敦金騙案，2年多以來損失逾5億港元。其後警方拘捕十多人，當中3人最近被落案控告串謀欺詐及洗黑錢等多項罪名。他們今天（6日）於東區裁判法院初次提堂，暫時毋須就控罪答辯，被令還押至4月3日再訊。

2男1女被告依次為龔皓賢（36歲、銷售員）、施鴻儒（55歲、無業、持雙程證）及周杏薇（49歲、無業），其中施是持雙程證留港人士，另2人則是港人。控方今天表示將案交付高院原訟庭審訊，請求法官押後案件，以為交付程序準備文件，獲裁判官接納。裁判官拒絕3人的保釋申請，他們在候訊期間須還押懲教署看管。

龔被控1項串謀詐騙罪，指他於2016年5月至2018年10月20日之間，在香港與馮建成、馮聖嘉、林萬璋及其他不知名人士，虛假地表示葛師科提供的資金將用作投資本地倫敦金和/或貴金屬、帳戶正虧損需要進一步資金以維持運作、以及需要更多資金確保潛在投資者接管葛師科的投資，從而誘使葛師科向匯彰環球集團有限公司及其他指定銀行帳戶支付合共5.775億港元。

龔另涉1項於於2016年5月27日至2018年11月15日之間洗黑錢罪，涉款605,570港元。施及周共同被控6項洗黑錢罪，指他們在2018年1月23日至12月31日期間處理合共4200萬港元的犯罪得益。周另涉2項於2018年2月1日至10月18日發生洗黑錢罪，牽涉合共價值逾1.45億港元的財產。

案件編號：ESCC 35/2023