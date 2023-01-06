研究指過半退休人士欲移居大灣區　協會倡改善社福保障可轉移性

香港人口老化問題嚴重，對基本支援服務，尤其醫療護理帶來更大需求壓力。香港退休計劃協會今日(6日)發表研究文章《大灣區—香港退休人士的目的地》，概述大灣區可以在港人的退休計劃中發揮作用，並提出了6大建議，加快轉型成香港市民的理想退休目的地。

協會引述統計處研究數據，指有57.9%受訪退休人士均有意移居大灣區的內地城市，其中以深圳及廣州為首選，相信是與廣東的生活成本較低有關。協會續指，因應大灣區倡議的重要性不斷增加，認為可在強積金參與、供款或提取方面，進一步改善大灣區社會保障福利的可轉移性，包括考慮將醫療券的適用範圍擴展至大灣區使用。

協會續建議，強積金供應商應確保僱主及僱員認識大灣區的退休選項，包括開發創新強積金產品、推廣以大灣區主導的固定金額自願供款，以支持未來大灣區的醫療或居住費用，甚或增加稅務優惠，鼓勵準退休人士自願向強積金計劃作出供款；同時亦可考慮向身處大灣區內地城市的香港退休人士給予優待，即使每年逗留超過183日，仍可保留非居民納稅人身份，以提高其居留彈性和增加在大灣區退休的吸引力。