藥妝店再度進駐上水　商家對通關不感樂觀　憂業主加租

中港下周日(8日)即將通關，屆時往來兩地的多個口岸會恢復運作，其中落馬洲支線口岸亦有3.5萬個過關配額。靠近落馬洲支線口岸、往日大受內地及水貨客歡迎的上水，已經人來人往，藥妝店等店舖亦紛紛進駐。有附近店舖的老闆稱，疫情期間曾有逾百間藥房結業，近日已重開20至30間。惟有店舖對通關不感樂觀，另有店舖老闆批評港府防疫措施「五時花六時變」，擔心開關後若再有新政策會造成混亂，影響生意。

東網記者今日到上水視察，以往許多水貨客及內地遊客流連的新康街回復熱鬧，雖然仍有近4成「吉舖」，但陸續有藥房及藥妝店進駐，店員搬運大量貨物及將貨品上架，街道被貨品堆滿後頗為擠塞。藥房內亦有不少人推着手推車在藥房購物。經營電器舖的蔡先生表示，對通關後的市道有希望，認為有助帶挈人流，增加街道店舖，「一通咗關之後就好多舖頭返來，依家空咗好多，但陸續有人睇緊舖」。他指，疫情嚴重時有過百間藥房結業，但現有約20至30間陸續出租。

不過，在上水經營了4至5年的藥房店員蘇先生，則對通關市道不感樂觀，稱暫時屬觀望態度，因佢未知是否有許多內地遊客到港。他感嘆，疫情3年來一直苦苦支撐店舖，主要靠本地客源支持，以及開發本地網上平店銷售，但對比疫情前生意仍大跌7成。雜貨店老闆娘曾女士亦對未來市道不太樂觀，疫情後生意額跌了6成，希望通關後生意額至少能增加1成左右。她坦言，最擔心業主加租，「通咗關之後業主一定會加租架啦唔使講」。另外，曾女士亦因應通關而準備了一部分年貨，應付內地遊客購買需求。

此外，經營雜貨店的羅先生則稱對通關只可「審慎樂觀」，他批評政府防疫政策朝令夕改，「你永遠唔知佢（政府）有咩怪招呀嘛，呢個係商家最擔心嘅事」，他憂慮政策混亂造成生意額受損，而該店在疫情期間進駐上水，專售香港製造的產品，本來希望內地或海外遊客可以「拖香港水貨」，但因應防疫措施影響經營亦愈加困難，暫主要以服務當地居民為主。上水居民葉小姐則認為上水或難恢復疫情前熱鬧，因其他口岸分散客源，雖然擔心東鐵綫列車會人流增加，但自去年沙中綫通車往金鐘後已習慣，因為東鐵綫人潮較以前多了約4成。