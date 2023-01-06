抗疫的士安排混亂　拒載蕩失路樣樣齊　患者斥支援變折磨

香港與內地通關在即，每日確診卻徘徊近2萬宗，政府去年初推出抗疫的士，服務卻備受爭議，有市民投訴安排混亂，更怕通關人流急增後，政府醫療服務難以負擔。有讀者今日(6日)向《東網》反映，其在確診多日下，幾經辛苦至昨日(5日)方預約到指定診所就醫，並致電有關平台預約抗疫的士，未料卻是噩夢的開始。

50多歲的陳先生表示，4日前已確診且出現發燒、喉嚨痛等多項病徵，身體極度不適。他連日透過醫管局手機App「HA Go」預約指定門診，惟名額一直爆滿。私家診所亦只要求他先登記，卻一直未有回音。直至昨午近3時，他成功預約東區環翠指定診所於下午4時半看診，並立即致電抗疫的士，預約3時許乘搭車輛前往診所，又在平台專線人員建議下預約回程服務，手機同時收到確認短訊，接單司機亦回電確認接送位置。陳先生表示，在電話多次講明其住所位置，對方亦回應清楚其所在地。

原以為準備就緒，陳先生出發前卻收到接單的士「臨時拒載」、取消訂單的短訊，平台雖為他安排另一名司機，惟後者以「前一位客人要攞藥」為由，表明會遲15分鐘，其後又因唔識路到其住所、開導航前往診所下「蕩失路」的情況，導致他差點錯過診症時間。陳表明，上車前已多次向司機求證，對方亦指「識路」，但最後要病重、近乎聲沙的他指正方向，並向附近行家求助才到目的地。

陳先生雖成功就診，但他離開診所致電的士平台時，對方表明回程的士只能當場致電預約，並不能提早預約。他最後迫於無奈立即致電，診所只餘下自己一名患者，亦因臨近5時下班，護士遂勸其在寒天下於門外等待車輛抵達。對於平台安排，陳直言的士平台「搵人笨」；即使的士抵達後，司機更在對面馬路停車，要求重病的他行天橋、過馬路到指定位置上車。司機更在其上車時立即關門及開車，導致陳的腳部被車門夾住，他不但質疑自己「被老點」，更怒斥的士服務猶如虐待病人。

事隔一天，陳先生致電抗疫的士平台投訴時，接線員未能提供自己所屬部門，只表示自己是某的士台職員，會向有關部門表達其意見。經過今次事件後，陳先生反映政府部門安排混亂，不但診所預約爆滿，重症患者難即時看診；而抗疫的士平台雖然免費接送，但支援變折磨，其安排混亂、服務參差，他直言：「捱得住唔死，先享受到呢啲服務。」所幸自己當時神志尚算清醒，否則怕會被抗疫的士服務「玩殘」。但他又認為，本港醫療服務已近乎「爆煲」，憂慮通關後感染風險增加，屆時會出現不勝負荷的情況。