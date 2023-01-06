4地產商指示代理收至少2%佣金　競委會稱會評估有否涉競爭問題

近日有4間地產代理商各自發內部通告，指示代理今年必須在一手物業交易收取最少同一比例的實收佣金。競爭事務委員會說，留意到有關的報道，指了解事件，並評估行為會否引起《競爭條例》下的競爭問題。

競委會今日(6日)表示，近日四間地產代理商，即中原地產、香港置業、美聯物業及利嘉閣，各自於相若時間發出內部通告，指示其代理從今年1月1日起，必須在一手物業交易收取最少2%的實收佣金。競委會指出，有效競爭才能令消費者受惠，因此一直關注任何旨在降低競爭水平的企業行為，尤其是涉及地產市場等影響眾多香港市民的行業。該會正了解事件，包括聯繫有關企業，並採取所有必須行動，以評估有關行為會否引起《競爭條例》下的競爭問題。

他們又說，過去兩年間，房地產及物業管理是競委會接獲投訴最多的三個行業之一，但強調現階段不應假設，報道所指4間地產代理商內部通告事宜已違反《競爭條例》。根據《條例》「第一行為守則」，市場參與者之間不得訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭的安排。