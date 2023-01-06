陸路跨境團需自行預約通關名額　旅業期望開通高鐵便利業界

中港兩地即將通關，除了北上探親、公幹，亦不少得上廣州、深圳旅遊，多間旅行社復辦內地團，部分經陸路北上，不過政府相關旅行團預留過關配額，變相參加者需自行到預約系統搶名額。有旅遊業界期望港府盡快開通高鐵，方便他們規劃行程，帶動生意。另有旅行社舉辦北京團，乘飛機北上，報團的旅客毋須搶通關名額。

以往不少港人每逢周末便北上遊山玩水，停頓近3年通關之際，有旅行社在通關首日便復辦三日兩夜內地「純玩團」，於內地指定上車點集合，不過要成功出發，旅客先要自行預約過境配額。而現時經3個陸路口岸過境每日北上南下各有5萬個配額，香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，能夠成團的只是少數，直至月中廣深港高鐵開通後。

崔指出，業界只要取得高鐵車票變相取得過關配額，有利旅行社安排行程，亦放便旅客不用頻撲，而高鐵接近內地鐵路網絡，有利舉辦較長途的旅行團。但他相信旅行團初時會集中廣東省之內，例如深圳、東莞等地為主。

另外，縱橫遊今日（6日）亦推出北京5日4夜行程，最快在大年初一（22日）出發，會乘搭飛機直抵北京，收費約7,000港元，行程包括王府井、故宮及天安門等。縱橫遊常務董事袁振寧表示，得悉經空路北上不設人數限制，只要有機票便能出發，旅客不用擔心搶不到過關名額而需放棄行程。他又說，上載至網頁數小時已有數人報名，反應不俗，指首團6人成團，期望能試試市場反應。