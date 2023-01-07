廢發泡膠箱明日也通關　環署說膠箱將運回內地重用

除了港人能夠在明日(8日)免檢疫北上內地，廢發泡膠箱亦可以「通關」。由環保署管理的社交平台專頁「大嘥鬼 Big Waster」宣布，已盛載蔬果等鮮活食品的發泡膠箱於明日起，獲准運回內地重複使用，不再需要棄置於堆填區。專頁說，重用發泡膠箱能夠減少消耗發泡膠類製品，有助減輕對地球嘅負荷。

不過，有網民隨即留言指，本港發泡膠箱問題只靠鄰近地區協助處理，並無從源頭解決問題，或於本地多建立設施處理。內地政府自去年2月初、本港爆發第五波新冠疫情起，拒絕接受盛載供港蔬菜的發泡膠箱，本港頓時出現「發泡膠圍城」，街市、市集附近均見「高牆」，甚至引發火警。而當時鮮活食品供應業估計每日約12萬個、約48公噸供港發泡膠箱。

前環境局曾多次指會與內地討論，安排發泡膠箱於消毒後可運返內地重用，但遲遲未見喜訊。環境及生態局局長謝展寰則於去年8月表示，發泡膠回收量已由每日不足1公噸，提升至每日可處理11.5公噸，變相8月至今，每日仍有至少36公噸發泡膠被扔至堆填區。