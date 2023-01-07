社福機構辦陶藝展覽　展出由15位「師傅仔」創作的超過50件作品

雖然香港生活空間有限，但創作的空間卻是無限。聖雅各福群會表示，由昨日起至本月29日的中午12時至下午7時於上環一間商場舉行陶藝展覽「泥到未來」。場內將展出由15位創作人創作的超過50件作品，主題圍繞大自然生物、建築和五感等， 展示「師傅仔」過去3年的陶藝修煉成果，讓市民感受「師傅仔」的創作遊歷及他們所創造的世界。

該機構又指，展覽把兩間相連房間劃分為「日」與「夜」，讓觀眾從「日間」開始，沿途經過小石像、「維多利亞港」和各式各樣的陶瓷貝殼，繼而再走到「夜晚」，透過每件雨聲筒的釉色變換，在夜光中觀看「師傅仔」如何以陶藝演繹、延伸甚至改變自然和環境物質的形態。展期期間亦設有導賞活動，讓「師傅仔」與公眾一同遊歷「泥到未來」的小時空。

機構補充指，整個創作過程以每位師傅仔的親身經驗和探索為根據點，讓他們的想法得以發酵並自由抒展。計劃藝術顧問暨著名陶藝家羅士廉表示，每位「師傅仔」都具創作的意慾及追求，創作過程包括開拓、刺激、感受、沉澱及轉化等，讓他們對身邊事物、環境和大自然有更深入的觀察和體會，轉化成更具個性的藝術創作。聖雅各福群會復康服務高級經理張文頴則指，計劃是希望讓一班熱愛創作的復康人士追尋夢想。