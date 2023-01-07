港大科大等共研全新抗癌療法　藉人體蛋白複合體控制癌細胞

香港大學生物科學學院助理教授翟元樑領導的研究團隊，與香港科技大學、法國居禮研究所的研究員，共同發現人體MCM2至MCM7蛋白複合體（微小染色體維持蛋白2-7）控制DNA複製起始（Replication Initiation）的新機制。此發現可被應用於研發新型、高效及更具針對性的抗癌藥物；研究成果現已刊登在國際頂尖科學期刊《細胞》雜誌。

翟元樑表示，生命由單個受精卵細胞形成時開始。在母體子宮內，受精卵通過細胞分裂而發育成多細胞個體。每次分裂DNA基因都會被複製。在複製過程中，須先利用解旋酶將雙鏈DNA分解成兩條單鏈DNA，其後DNA聚合酶以此為模板，合成兩條新的互補配對的雙螺旋DNA。若過程中出現一絲紊亂，或會導致嚴重後果，例如腫瘤或遺傳疾病等。

DNA雙鏈是如何被分解，一直是個未解之謎。隨後有研究發現，6個MCM基因編碼、由MCM2至MCM7蛋白形成的一個六亞基環狀複合體，構成DNA解旋機器的活性中心。研究人員一直認為MCM2-7 DH具有直接解旋和打開雙鏈DNA的能力，而團隊近日亦成功研究發現，若DNA初始開口的結構被破壞或干擾，所有的MCM2-7 DH將無法穩定在DNA上結合，從而完全抑制DNA複製及繁殖。

團隊指，一直以來，DNA複製是多個癌症治療藥物的作用靶點。惟由於現有藥物具有較大毒性，而正常細胞和癌症細胞均會在增殖過程中進行DNA複製，導致治療過程中，藥物無差別地殺死癌症細胞和正常細胞，故要如何提高化療藥物作用的針對性，一直是研發抗癌化合物的重要考量。因此，控制MCM2-7 DH無法與DNA結合，阻斷細胞複製，有望成為全新有效針對癌症細胞的抗癌療法。