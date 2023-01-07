議員促新年前後准每日10萬人過關　丘應樺：不排除取消配額

中港兩地明日起通關恢復往來，首階段設6萬名額，坊間認為未足以應付市民需求。有議員建議，農曆新年前後將通關名額增至10萬人次。商務及經濟發展局長丘應樺今早(7日)在電台節目表示，若通關順利會盡快加大名額甚至取消配額限制，政府會不斷檢視。

丘指出，社會對通關期望已久，尤其是農曆新年臨近，部分港人希望回鄉探親。經濟情況會跟隨恢復往來恢復，並吸引內地企業到香港及外企經本港進入內地，本地企業亦可到內地營商，相信通關會為兩地帶來正面影響。問及內地企業開始放假，減低商務跨境需求，現時是「通關淡季」。丘應樺認為不少商界人士近年未能往返兩地，巡視業務的需要，難以一概而論。至於對即日往來或須經常往返人士，不能同時預約多個行程造成不便，丘應樺表示，通關初期要有限制，名額有限的情況下，若一個人可以預約多個行程，對其他人亦會造成同樣不便。

丘又提到，部分早前移師外地舉行展覽的參展商，主動聯絡希望重返香港舉辦展覽。有展商認為，在港舉辦展覽商機及效益較大，但移師到外地後發覺達不到原來的效果，例如在外地做生意需要繳稅。目前當局正與會展及亞洲博覽館等商討排期，相信未來將有許多展覽在港舉行。

政務司司長陳國基則表示，當局需考慮有秩序過關，避免市民一窩蜂返回內地，並要有順暢的交通配套及人員培訓。目前有39萬人預約過關，每天各口岸5萬個名額沒有一天額滿，重申過關名額足夠應付需要，若通關情況順暢，會視乎需求逐步擴大口岸或增加名額，最終達致全面通關。至於有意返回內地的港人，要持48小時核酸檢測無染疫證明。他又透露本港目前每天可應付12萬檢測量，未來3天每天仍有10萬檢測名額可預約。