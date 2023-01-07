深水埗警署外掟磚　李倩瑩等4被告暴動罪成　同案4人脫罪

2019年8月29日晚香港多處有關於反對修訂《逃犯條例》的電影放映會，其後深水埗警署外發生警民衝突，有人疑向警署投擲磚頭，警方清場拘捕18人。有9人被控暴動罪，其中1人認罪候判，餘下8人則不認罪經審訊後，其中4人今（7日）被裁定罪成，4人則罪名不成立。

9名涉案被告依次為李倩瑩（20歲）、戴家榮（44歲）、黎擎智（26歲）、姓陳男生（17歲）、彭嘉豪（18歲）、林姓男生（16歲）、林智鴻（20歲）、梁嘉諾（20歲）及梁皓天（18歲），戴家榮報稱車房職員，其餘各人則報稱學生。控罪指，9名被告於2019年8月29日在深水埗警署對出的欽州街一帶，連同米奇雲及其他身份不詳的人參與暴動；李倩瑩另被控同日在公眾地方管有攻擊性武器、即一個能發出雷射光束的裝置。被告戴家榮承認暴動罪，其餘8人則否認控罪。本宗案件為區院案件，今移師西九龍法院裁決。其中李倩瑩、黎擎智、姓陳男生及彭嘉豪罪成，餘下被告則罪名不成立，另李面對的一項管有攻擊性武器罪亦不成立。

案件編號：DCCC 423、430/2020