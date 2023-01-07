太空卡實名制下月23日起實施　商經局25個港鐵站設免費登記

按《電訊（登記用戶識別卡）規例》，所有現有電話儲值卡(俗稱「太空卡」)用戶須在今年2月23日或之前為其電話儲值卡完成實名登記，否則有關電話儲值卡將被停用。為協助市民登記，政府將由明日(8日)至下月23日於全港25個港鐵站提供電話卡實名登記支援服務，協助有需要的市民在限期前盡快完成實名登記。商務及經濟發展局長丘應樺說，郵局及港鐵有櫃枱協助市民登記，社區團體也有相關街站，呼籲市民盡快登記電話卡。他說電話卡過期後，暫未有機制重開服務。

25個港鐵站包括灣仔、筲箕灣、北角、黃大仙、牛頭角、太子、上水、大圍、荃灣西、兆康及東涌等；支援站服務時間為每日上午9時至下午6時；未完成實名登記的市民可到所屬電訊商門市或18間指定郵政局設立的服務櫃位尋求協助。以上支援服務費用全免。

政府提醒，所有於2月23日法定登記限期前未完成實名登記的「太空卡」，限期後將不能繼續使用。政府提醒，尚未完成實名登記的「太空卡」用戶，尤其是長者，盡快完成登記，又呼籲市民提醒及協助身邊正使用「太空卡」的親友盡快完成實名登記，以免其電話服務受影響。