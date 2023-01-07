與內地商討全面通關　港府：考慮准跨境學童快測代替核檢

香港與內地明日起恢復首階段免檢疫通關，政務司司長陳國基今早(7日)在電台節目表示，當局需考慮有秩序過關，避免市民一窩蜂返回內地，並要有順暢的交通配套及人員培訓。目前有39萬人預約過關，每天各口岸5萬個名額沒有一天額滿，重申過關名額足夠應付需要，當局亦會安排足夠人手。若通關情況順暢，會盡快與內地商討，視乎需求逐步擴大口岸或增加名額，相信很快就可達致全面通關。

逾2萬名跨境學童方面，陳國基表示，計劃農曆新年後恢復跨境學童毋須預約過關，當局正與內地商討如何處理，重申學童年紀小，需要快速、有序和安全過關，正考慮是否提早口岸開放時間及開設指定櫃枱。陳亦明白要求跨境學童每日接受核酸檢測不理想，可考慮以快速測試代替，目標是符合衞生條件同時，可方便學童和減輕家長負擔，兩地會商討彼此同意的妥善辦法。至於有意返回內地的港人，要持48小時核酸檢測無染疫證明。他又透露本港目前每天可應付12萬檢測量，未來3天每天仍有10萬檢測名額可預約。

面對市面的「搶藥潮」，陳國基透露本港有756種含「撲熱息痛」成分的退燒止痛藥，惟市民偏好部分品牌，令該款藥物短缺。公立醫院藥物量足夠使用半年。他亦留意到個別藥房將藥物價錢抬高，若情況惡化，不排除規管限制購買藥物的數量，但目前未到這個階段。他強調當局會增加供應，而其他含「撲熱息痛」的藥物供應亦穩定，呼籲市民毋須過分囤積藥物。