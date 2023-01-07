因駕駛起爭執　惡漢自稱「勝和」　恐嚇小巴司機：再嘈唔X使撈

司機之間因駕駛問題發生爭取在本港十分常見，但都要「眼看手勿動」切勿出手打人。有網民今日(7日)在社交平台上傳兩段短片，可見一名小巴司機與停泊在前方的私家車司機，疑因發生讓路、轉彎問題發生爭執。頭戴鴨舌帽、身穿淺灰色上衣的私家車司機，更一度出言恐嚇、拍打小巴的方向盤，甚至出手襲擊小巴司機，期間又自稱為黑幫成員。所幸，小巴上的乘客亦表明支持小巴司機，並揚言報警及拍攝現場情況，灰衣男雖「聲大夾惡」，但見情勢不對便開車離去。

有關片段在Facebook群組「大埔 TAI PO」上載，兩段影片合共長約不足兩分鐘，事發地點疑在長沙灣道長沙灣廣場附近，灰衣男當時駕駛黑色保時捷停泊在小巴前方，他其後落車在路上遇仍在小巴上的司機爭執，小巴司機拍片期間更一度道出保時捷的車牌號碼，灰衣男聽後一度出手企圖搶走小巴司機的手機，又恐嚇指：「你(小巴司機)再嘈就唔X使撈，你乖乖地就可以各自各走！」，當小巴司機質疑男子說法時，後者再度揚言：「你唔X信可以即管試！」有男乘客一度出聲援小巴司機，灰衣男聽後隨即爆粗責罵，更一度道出自己是黑幫「勝和(和勝和)」成員，當小巴司機質問對方是否自稱黑幫成員時，灰衣男隨即回到座駕駕車離去，多名乘客亦表明會幫小巴司機報警。

有關影片其後在多個群組及討論區瘋傳，不少網民留言斥責灰衣男的暴力行徑，「惡成咁，休班黑幫和勝和分子？想知小巴司機事後有冇報警...警方又有冇受理？」、「想嚇死人咩」、「刑事恐嚇、自稱三合會成員、普通襲擊罪，應該係荔枝角過年了」。事件發酵至今暫未有後續，但不少網民均留言要求警方着手處理。