港科創人才不足發展遲緩　盧煜明促內培訓外招募壯大隊伍

本港人才流失問題嚴重，懂得科學同時有管理能力的人才尤其缺乏。政府近日公布創新科技發展政策，當中提及各種爭取科創人才的方案。香港科學院院長盧煜明今日(7日)在電台節目上表示，要發展科創人才是首要資源，惟本港缺乏懂得科學、亦懂得商業運作的科技公司管理人才。他認為人才不單止要在本港培訓，亦需從世界各地吸引專才，並爭取海內外人才的方案，希望未來香港可舉辦大型國際科學會議，以加快香港科創發展。

政府公布相關政策時提及，希望在5年內把本地研發總開支相對本地生產總值(GDP)比率，由現時的0.99%升至1.3%；推動製造業佔本地GDP百分比，由原來的1%提升至1.5%。盧煜明認為，人才是科創發展的首要資源及成功的基石，坦言在本港大專院校培養科創人才雖然重要，但科創是與時間競賽，香港也需要加快從世界各地吸引專才前來發展，多管齊下壯大本地科創人才隊伍。

盧煜明表示樂見政策爭取海外人才的方案，例如加大力度招募海外年輕科研人才、加強資助人才住宿等，相信可有助完善香港的科創生態圈。盧又指出，未來知識產權署會與國家知識產權局將開展試點項目，讓香港的發明專利可在內地獲優先審查，期望將來的初創研發在香港取得專利後，可直接在大灣區行使，從而節省成本及時間，保障科研成果、提升科技公司的價值。