明日通關多部門聯合督導交通　林世雄：有需要會加強公共運輸

香港與內地明日(8日)恢復首階段通關，為確保交通及運輸安排有序暢順，運輸及物流局局長林世雄今日(7日)在網誌表示，運輸署緊急事故交通協調中心會提升至聯合督導模式運作，並聯同公共交通營辦商及其他相關部門和機構，密切監察交通及運輸情況，亦會派員到不同地點視察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

他又提到，跨境貨車司機在入境內地時，只須向內地海關申報48小時内核酸檢測無染疫證明，令他們每日可以多載幾次貨，增加收入，有助香港的整體經濟和穩定物資供應，令年花和其他鮮花由內地輸港的作業回復正常，確保新年年花供應不受影響。

日本早前對本港航班實施限制，林指出，經當局不斷據理力爭和游說後，日本過去一星期逐步撤銷了多項對香港航班的航制，當局會繼續鍥而不捨要求日方撤回所有針對香港航班的限制。他又稱，入境處「協助在外香港居民小組」至今接獲兩宗求助，共涉及4人，已經全數處理，沒有收到有港人因事件而滯留日本的情況。