油麻地檢測站外大排長龍　孝女趕返內地照顧病母

中港通關有期，明日(8日)起首階段恢復兩地人員正常往來，據國務院聯防聯控機制公布，所有香港入境內地人士必須持有有效自費的48小時前核酸檢測無染疫結果；港府即日起亦簡化檢測採樣程序，改為只採集「咽喉拭子樣本」。東網記者今早(7日)到油麻地一個檢測中心視察，發現早上已出現排隊人龍，現場有過百人輪候。有市民對通關感到開心興奮，表示已有3年未有回鄉探親，湊巧其居於內地的母親剛剛染疫，認為通關來得合時；另有在港內地人表示，內地檢測費用較香港便宜，以及恢復通關後終不用捱貴機票。

東網記者今早10時到梁顯利油麻地社區中心外的檢測站巡視，發現有不少市民就明日(8日)通關準備檢測。場內設有一般及自費隊伍，期間秩序大致良好，未見擠擁，每名市民約需15至20分鐘便可完成。梁小姐表示，因應疫情，因為難以請假隔離，故3年內一直未有回鄉探親，而最近其居於內地的母親不幸感染新冠肺炎，故形容通關來得合時，自己亦非常「好彩」，只花十多分鐘便搶到通關名額，趕回廣州探望及照顧病母。不過她就批評檢測中心指引欠清晰，未有提及檢測需攜同回鄉證，連累需折返家中取回，行多一趟。

在港內地人士周女士，今日亦攜同女兒到檢測站檢測，準備明午首日通關後乘坐飛機到北京。她說，由於自己和女兒需經常往返京港兩地工作的關係，在未恢復通關前，需經常捱貴機票，「搶了一個月先搶到，加上因為航班少，價格亦由過往的二三千升到七八千，還未計7日的隔離酒店，每日780元。」因應通關，她指現時機票價格已下跌至正常價位，而各大航空公司亦有加開班次，一日內已能成功訂購直航機票。

另一名在港內地人士栗女士同樣到檢測站，為明天首日通關作準備。她指，自己不是在香港居住，來港目的是旅遊，剛從泰國曼谷回來，並已取得名額，準備於明早經深圳灣口岸返回原居地廣西桂林。不過她認為，香港檢測費用較昂貴，過往在深圳檢測是免費，但是次檢測便需花上150港元，又指自己雖得悉返回內地的檢測要自費，惟在場未見有任何職員多加提醒。

另一邊廂，記者中午12時到位於深水埗楓樹街的檢測中心巡視，發現場內前往檢測人數寥寥可數，只有不足10人。市民要在內地做核酸檢測，港府早前表示，現時國務院官方網站及其「國務院客戶端小程序」中均設有功能，讓公眾查閱內地不同省市提供核酸檢測服務的機構。這些機構提供的檢測結果均可作內地及香港過關之用。