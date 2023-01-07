孫東指安心出行角色正告一段落　市民如有需要可保留程式

支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線，以及設於25個港鐵站的流動支援站，將於明日起停止運作，創新科技及工業局局長孫東表示，香港社會和經濟活動正在恢復，市民生活有序復常，安心出行在抗疫路上擔當的角色正告一段落，但如果市民有需要繼續使用某些功能，可以在手機中保留程式。

孫東在社交網站貼文，指安心出行在過去25個月，伴隨市民度過抗疫的難忘歲月，自2020年11月推出以來，配合政府不同階段推出的防疫抗疫措施。程式由初時設計定位為市民自發記錄和管理行蹤、接收風險通知的工具，到後來推出多項新功能，合共40多個更新版本，先後增加了「香港健康碼」、「紅、黃碼」、「檢測登記碼」和同行人士「疫苗通行證」、簡化自我申報流程、方便確診用戶「一鍵申報」完成隔離規定等，下載達950萬次，成爲疫情期間香港防疫抗疫的重要數碼平台。

但隨着多項防疫措施陸續放寬，兩地逐步有序全面通關，復常日子臨近，安心出行開始進入倒數階段，正圓滿完成歷史使命。他指，安心出行為政府部門數碼合作，帶來實戰經驗，亦讓更多企業和市民使用電子科技，有利推動數碼共融。