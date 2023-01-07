逾1600人預約福田口岸明通關　皇崗邊檢站備足警力

香港與內地下周日(8日)起恢復免檢疫通關，內媒周六（7日）報道，不少旅客迫不及待申請預約。深圳市人民政府口岸辦公室口岸通關管理處四級調研員陳遠強透露，截至周五(6日)中午12時，福田口岸總共收到4,597人次預約，其中預約下周日首日便有1,647人次。

作為首階段每日預約人數最多的口岸，福田口岸的運行備受關注，外界預計首日高峰期可能在上午8時至10時，以及下午2時左右。陳遠強表示，福田口岸已提前一個月進行前期相關準備，包括部署統籌人員安排、對口岸內部設施和外圍標牌標識進行全方面保養和完善、做好起點處核酸和預約碼查驗工作，以保障每日通關3.5萬人次規劃能平穩進行。

為確保口岸順利通行，皇崗邊檢站對通關客流進行科學預測，提高用警效力，常態備足執勤警力，確保足夠應對突發事件、遂行口岸執勤任務。文錦渡邊檢站在確保供港貨車順暢通關的基礎上，開展業務強化培訓，優化旅客查驗服務流程。深圳灣口岸工作人員則着手拆除清運外圍的原有設施設備，出境廳外掛上紅色燈籠，另整理即下周日啟用的健康申報碼、48小時核酸碼、預約系統二維碼等標識牌。