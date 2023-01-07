兩壯漢人肉霸車位　遭私家車截糊無面畀　當街大罵引熱議

本港泊車位「一位難求」，人肉泊車的情況屢見不鮮。Facebook群組「馬路的事討論區」今日(7日)有網民上傳一段泊車糾紛影片，見到兩名壯漢，在馬路中間與坐在黃色私家車的司機互罵。事因壯漢原以「人肉霸位」的方式幫其車輛霸位，未料私家車司機「截糊」搶先一步，先將車輛駛至，雙方隨即因車位問題而出現糾紛。

事發於今早11時44分，地點位於何文田自由道。片中壯漢多次惡言相向，更以粗言穢語指罵私家車司機，批評他「打尖」將車突然駛入泊車位。雙方糾紛期間疑一度阻礙現場交通，片段中傳出數次響安。而貼文者亦表示，「人肉霸位，仲話想搞人架車喎」。原以為事件告一段落，未料私家車事主隨後在貼文留言反擊，並附上事發的車CAM片段，可見當時後方並沒有任何車輛駛至。車主直言，當時在路邊等緊泊車位，剛見到有車輛離開，便啟動座駕泊入車位，「佢(壯漢)人都未企出黎，全條街又冇車，我就老虎都唔會讓㗎啦，不過我都唔會再回應」。

不少與車主有感同身受的網民，均支持事主的舉動，「做得好，必要時報警處理」、「讓都唔係讓畀佢哋啦」、「支持樓主，個個地盤佬都當附近咪錶係私家咪錶」、「如果大聲就有錶位，我放支大聲公係車」，亦有網民就人肉霸位的做法睇唔過眼，「平時睇係阿姐大嬸專利，麻甩佬老粗都去做？」、「人肉爭個位，真係肉酸」。