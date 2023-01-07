今增15850確診　輸入佔509宗　首現XBB.1.5個案

本港新冠疫情未息。衞生署衞生防護中心表示，今日(7日)新增15,850宗確診，包括15,341宗本地及509宗輸入個案，當中輸入病例中首現XBB.1.5個案。另醫管局呈報再多72名患者離世，涉40男32女，年齡介乎33至106歲，31人來自院舍，死者中有12人已打4針、33人已打3針。第5波疫情至今錄得12,063人病歿。

院舍方面，再多23間安老院及4間殘疾院舍錄得新個案，共有36名院友及1名員工染疫。過去5天，本港院舍累計有382名院友、130名員工確診。另由於今日是周六，沒有學校呈報確診個案。

變種病毒株方面，本港輸入個案中累計發現8宗BA2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7、38宗BQ1.1 、227宗XBB、1宗XBB.1.5及6宗XBD個案；而本地個案方面，累計發現1宗BA2.75.2 、27宗BF.7、198宗BQ1.1、173宗XBB及18宗XBD個案。

值得一提的是，輸入個案中首現XBB.1.5，該病毒近日已漸成美國主流病毒。另中國上海日前亦首現新冠XBB.1.5毒株的輸入病毒，但未造成本土傳播，不過由於內地有網民瘋傳確診該病毒後會出現大便失禁的情況，導致當地出現「紙尿布搶購潮」 。