「智蹤計劃」累計派發200定位裝置　助市民尋找失蹤家人

本港不時有市民因家人失蹤而報案，當中失蹤者不乏長者。警方東九龍總區聯同社會福利署、區內社福機構合作推出「智蹤計劃」，向認知障礙症患者及弱能人士派發能連接智能電話的定位裝置，協助照顧者了解他們位置。警方表示，自去年4月開展計劃至今，共派發了200個定位裝置，認為計劃將能減輕照顧者壓力，至於計劃成效高低與否，則將視乎坊間如何推動。

警方指，2021年12月至去年11月，全港有約340名長者，因患上認知障礙症而被捕失蹤，有關失蹤案件數量更由2021年的86宗，上升至2022年的100宗，增幅16.3%，案件發生地區多集中於黃大仙、秀茂坪等。故去年4月開展有關計劃，至今已派出200個定位裝置，當中共錄得38次走失事件，涉及13人。至於所有經裝置尋回的失蹤事件中，平均尋回時間均少於1小時，最快為18分鐘。

受惠者鄧女士於去年10月獲派裝置，惟相隔不夠4日，丈夫失蹤，後來透過裝置發現，他原來是從將軍澳的住所獨自乘坐巴士到荃灣，故立即通知警方協助，在18分鐘內成功尋回。她坦言，自從有定位裝置後，「終於有得做返自己鍾意嘅嘢」，如參加自助人生課程及做兼職等。不過丈夫偶爾亦會忘記攜帶裝置出行，最深刻是去年底，他獨自從住所走到馬游塘村，更不幸「跌咗落山」，擦損受傷，幸好有途人報警求助。

另一名受惠者屈女士則表示，其92歲的爸爸患有認知障礙症，於去年初於牛頭角洗手間內一度失蹤，未有定位裝置的她只能報警求助，到後來經屋邨護衞員通知，才發現他身處在順利邨，而事後警方亦主動介入，邀請參與計劃，事後免費獲派定位裝置，用作日後監察父親的每天位置之用。