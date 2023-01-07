政Whats噏：經營鄉郊營地遇苛刻發牌條件　議員促當局勿扼殺中小企

陳家珮、黃國同葉劉淑儀(右起)於上長沙海灘考察露營旅行車營地。

幾位關注南大嶼發展嘅議員，尋日(6日)聯袂前往一處位於上長沙海灘嘅營地，考察內裏嘅露營旅行車設施。事後佢哋都相當欣賞場主嘅用心經營，然而喺申領牌照方面，有關當局提出嘅條件相當苛刻，根本難以落實。

議員黃國喺社交平台貼文，指今次考察係由身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀安排，同行嘅仲有另外兩位議員同事簡慧敏、陳家珮。佢話當地有村民參照政府提出嘅大嶼山「北發展、南保育」規劃，發展露營車休閒旅遊，但申領牌照就遇到困難，因當局要求按照市區賓館標準規管。例如，要擴闊入口以便消防車通過、耗資數百萬元起一個大型消防儲水缸等，嚴苛嘅條件既不符營地嘅實際需要，對小本經營者而言絕對係沉重負擔。

葉劉就話，有關營地開辦之初，民政署曾指其違反「酒店及賓館條例」而打官司但敗訴，理由係露營車「是一部汽車，並非處所」，因此不受相關條例限制。據聞官司過後，當局為規範有關經營而訂立新準則。葉劉認為，政府對鄉郊經營旅遊設施嘅中小企，不宜採用與市區同一標準。佢話若果相關營地標準只有大企業至可以應付，咁就會扼殺中小企嘅經營空間。佢希望土木工程拓展署同可持續大嶼辦事處嘅官員，可以積極及彈性處理，盡量協助當地經營者。