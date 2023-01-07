每5名康復者1人有長新冠　31%人痊愈後仍疲憊

新冠後遺症數之不盡。美國疾病及預防控制中心的研究指，新冠康復的成年人中每5人就有1人出現長新冠。中大中醫學院高級講師陳詩雅引述資料指，76%的新冠康復者6個月後會出現至少1種長新冠症狀，其中主要表現為疲憊(31%)、記憶力差(28%)，以及其他38個不同類型的症狀。香港中文大學等學術和社會組織今日(7日)聯合舉辦「中西醫結合治理長新冠」講座，探討透過結合中醫和西醫，針對長新冠患者體質及症狀，提供緩解方法、判斷病因兼對症治療。

中大指，中醫自古有「未病先防，既病防變，瘥後防復」的治未病思想和診療手法。澳門中醫學會會長石崇榮以此理念，於講座上為大眾解釋了新冠病毒如何防治、防復及康復後飲食安排。他特別提到有研究指長新冠症狀並非一定由新冠病毒直接入侵引致，而更可能是與過度的免疫反應有關，其他因素包括患者的原有體質，以及其他不同原因損傷正氣所致，建議重視調理肺胃陰虛和肺脾氣虛，並因應每個人體質不同，需要根據實際情況選擇適宜的中藥或食療藥膳。

從西醫角度出發，中大醫學院外科學系名譽臨床副教授黃偉基解釋「腦霧」並非一個醫學術語，而是對「大腦像被一團霧氣籠罩且說不明的症狀」這種狀況的描述。腦霧並非是長新冠的專屬症狀，所以在緩解因長新冠引起的腦霧症狀時，必須對症治療。中大中醫學院講師、註冊中醫師蔡昕宏則從中醫經絡角度，示範如何精準尋找穴位及按摩穴位，展示以穴位按摩的方式調理長新冠引起的不同症狀及注意事項，讓患者能夠自助。