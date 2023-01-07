外國人由澳門赴內地 明起毋須在澳連續停留28天

身在澳門的外籍人士明起入境內地將毋須在澳門持續停留28天。

內地周日(8日)起調整新冠防疫限制措施，外交部駐澳門公署周五(6日)公布，自2023年1月8日起，進一步優化完善在澳外籍人士前往內地簽證政策，取消申請人須在澳門連續停留滿28天、全程接種新冠疫苗等疫情期間限定條件，重申會不斷為申請人提供更加高效優質的證件服務。

根據通知，在澳門常住的外籍人士，例如永久居民、非永久居民、外地僱員，可申辦赴內地的旅遊、商貿、訪問、工作、人才、乘務、留學、定居、團聚、探親、私人事務、過境等簽證(含多次入境簽證)。至於臨時前往澳門的外籍人士，則可申辦赴內地的商貿、訪問、工作、人才、乘務、留學、定居、團聚、探親、私人事務、過境等簽證。

此外，通知提到由2022年9月1日起實行的便利在澳門外籍人士赴橫琴粵澳深度合作區簽證政策保持不變。在澳門常住的外籍永久居民、非永久居民、專業外地僱員可申辦赴橫琴深合區的旅遊、商貿、訪問、探親、私人事務類多次簽證；臨時到澳門、擬赴橫琴深合區參加會展的外籍人士，可申請3個月多次商貿簽證。